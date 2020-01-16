Водители продолжают нарушать ПДД при перевозке детей в Петрозаводске

Вчера утром на подъезде к школе №36 проходило профилактическое мероприятие «Право на безопасность» по соблюдению водителями транспортных средств правил перевозки детей. Автоинспекторы контролировали соблюдение ПДД водителями при перевозке несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя, перевозившего на заднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства полуторагодовалого ребенка.

Кроме этого, в ходе рейда сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством водителя, ранее лишенного права управления.

Госавтоинспекция призывает водителей более ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров. В 2019 году в Петрозаводске 9 детей пострадали в качестве пассажиров личного транспорта.