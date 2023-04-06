Водителей Карелии предупредили о перекрытии федеральной дороги

Автомобилистов в Карелии предупредили, что федеральную трассу в соседнем регионе временно перекроют. Госавтоинспекция проинформировала, что 7 апреля ограничения введут в Мурманской области.

Временно перекроют проезд по участку дороги «Подъезд к Североморску» с 19 по 20 километр. Это будет с 10:00 до 12:00. Участок можно будет объехать по территории Мурманска.

Водителей просят учитывать ограничение при планировании поездок в этом направлении. // фото: ГИБДД Карелии