Во время аварии на Суоярвском шоссе перевернулся автомобиль

Сегодня в 08-45 на втором километре Суоярвского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2114 и кроссовера Рено Дастер, сообщает DTPPTZ.RU.

«ДТП произошло в районе пересечения Суоярвского шоссе с дорогой, ведущей к «Роднику»,

- говорится в сообщении.

По одной из версий, один из участников ДТП выезжал на Суоярвское шоссе со стороны «Родника», совершая левый поворот. В это же время второй участник ДТП двигался по Суоярвскому шоссе в сторону города в прямом направлении. В результате столкновения кроссовер опрокинулся на правый борт. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: dtpptz.ru.