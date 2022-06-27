Медведица с двумя медвежатами бродит в жилом районе Петрозаводска

Диких животных заметили в окрестностях Петрозаводска. Информация об этом прозвучала в понедельник на традиционной планерке в мэрии. Сообщения о выходе диких животных были зафиксированы 23 июня.

На Онежской флотилии в районе дома №22 была замечена лиса. Зверя посерьезнее видели в жилом районе ТИЗ «Усадьба». Здесь заметили медведицу с двумя медвежатами. Информацию о животных передали в полицию и Министерство природных ресурсов и экологии Карелии для принятия мер, не уточнив их сроки. (фото unsplash.com, Becca)