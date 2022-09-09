Владельцев самокатов ожидают новые ограничения

Минтранс подготовил проект постановления о запрете для самокатчиков пересекать дороги по пешеходным переходам. Ведомство планирует внести проект в правительство. Такова реакция на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, сообщает РИА Новости.

Ранее парламентарий обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

Как указывает ведомство, таки емеры позволят сосздать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Дополним, что документ уже рассмотрен и одобрен подкомиссией ведомства. Ведется подготовка к внесению его в правительство. Фото: unsplash.