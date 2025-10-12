Вблизи карельского поселка замечены следы крупного зверя

В непосредственной близости от дороги, ведущей к автобусной остановке, обнаружены следы пребывания крупного зверя, предположительно медведя.

Местный житель сообщил, что в нескольких метрах от дороги, в лесополосе, зверь разрыл корни деревьев, где, по всей видимости, находилось пчелиное гнездо: разоренные соты разбросаны вокруг. Это заставляет предположить, что у дороги лакомился любитель меда — медведь.

«К сожалению, четких отпечатков лап обнаружить не удалось – опавшие листья не сохранили следы. Однако характер разрушений и любовь разорителя к сладкому позволяют с большой долей вероятности предположить, что виновником является именно медведь. Конечно, хочется верить, что это дело лап лисы или волка, но масштаб разрушений и наличие сот заставляют сомневаться. Вряд ли человек полезет за медом в лес посреди ночи. Остается одно – это, скорее всего, косолапый»,

— рассказал очевидец.

Охотоведы советуют жителям Крошнозера избегать прогулок в одиночку, особенно в темное время суток. Но если все же встречи с диким зверем избежать не удалось, необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной.

«Помните, что медведь – это дикий зверь, и его поведение непредсказуемо. Соблюдение мер предосторожности поможет избежать нежелательных встреч и обеспечить безопасность вам и вашим близким».

О любых признаках активности диких животных необходимо сообщить в местные органы власти или службу спасения.