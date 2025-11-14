Важнейшие темы прозвучали в вопросах депутатов Главе Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 ноября представил депутатам Законодательного собрания проект бюджета республики на 2026 год и плановый трехлетний период.

Основные цели бюджетной политики на следующий трехлетний цикл он определил так:

Увеличение собственных доходов бюджета.

Снижение малоэффективных расходов,

Выполнение всех социальных обязательств,

Всемерная поддержка семей с детьми,

Поддержка участников СВО и их семей.

Поле выступления Главы республики депутатам – представителям фракций была предоставлена возможность задать по одному вопросу. Эти вопросы фракций по-своему интересны, поскольку они – срез запросов и проблем населения. В них отразилось то, что больше всего волнует жителей Карелии.

Депутат Слабунова подняла тему демографии.

Убыль населения становится очень серьезным фактором сдерживания экономического развития Карелии. Предлагаемые меры по снижению смертности и повышению рождаемости, безусловно, очень важные и нужные. Но они недостаточны, тем более что эффект для рынка труда они дадут в лучшем случае лет через двадцать. Почему не увидели в бюджете мер по преодолению демографического кризиса?»,

- спросила депутат.

Обеспокоенность состоянием сельских домов культуры высказал депутат Изюмов, Дома культуры порой являются единственным местом встреч и общения людей.

Какие мер правительство намерено принять для спасения сельских домов культуры?»,

- поинтересовался депутат.

Депутат Андруневич задал вопрос о судьбе так называемой «мусорной реформы» в Карелии: «Бизнес не справился, ушел. Готова ли власть взять на себя решение проблемы?»

Ограничение торговли алкоголем стало темой вопрос депутат Орлова. Он спросил, как Глава Карелии оценивает уже принятые ограничения, и какова перспектива дальнейших ограничений в этой сфере?

Депутат Усатенко в своем вопрос отметил, что количество домов, признаваемых аварийными, продолжает расти ив Петрозаводске, и в районах республики. Сроки расселения часто сдвигаются. Что будет делаться для ускорения расселения аварийного жилья? Какие средства на это предусмотрены в проекте бюджета?

Депутат Хейфец отметил большую и эффективную работу правительства по приведению дорог Карелии в нормативное состояние, с места сдвинулся и вопрос ремонта и строительства мостов. Но работа продолжается. Какие в ней приоритеты и перспективы? Какие дороги будут ремонтироваться в первую очередь? Есть ли возможность расширить участие республики в федеральных программах в сфере дорожного строительства и дорожного хозяйства? Все эти вопросы волную избирателей.

Артур Парфенчиков поблагодарил депутатов за поднятые важные темы и обстоятельно ответил на все вопросы. С ответами Главы Карелии на вопросы депутатов можно ознакомиться в видео с сессии Законодательного собрания, которое доступно на странице парламента в соцсети.

