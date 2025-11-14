Важнейшие темы прозвучали в вопросах депутатов Главе Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 ноября представил депутатам Законодательного собрания проект бюджета республики на 2026 год и плановый трехлетний период.
Основные цели бюджетной политики на следующий трехлетний цикл он определил так:
- Увеличение собственных доходов бюджета.
- Снижение малоэффективных расходов,
- Выполнение всех социальных обязательств,
- Всемерная поддержка семей с детьми,
- Поддержка участников СВО и их семей.
Поле выступления Главы республики депутатам – представителям фракций была предоставлена возможность задать по одному вопросу. Эти вопросы фракций по-своему интересны, поскольку они – срез запросов и проблем населения. В них отразилось то, что больше всего волнует жителей Карелии.
Депутат Слабунова подняла тему демографии.
Убыль населения становится очень серьезным фактором сдерживания экономического развития Карелии. Предлагаемые меры по снижению смертности и повышению рождаемости, безусловно, очень важные и нужные. Но они недостаточны, тем более что эффект для рынка труда они дадут в лучшем случае лет через двадцать. Почему не увидели в бюджете мер по преодолению демографического кризиса?»,
- спросила депутат.
Обеспокоенность состоянием сельских домов культуры высказал депутат Изюмов, Дома культуры порой являются единственным местом встреч и общения людей.
Какие мер правительство намерено принять для спасения сельских домов культуры?»,
- поинтересовался депутат.
Депутат Андруневич задал вопрос о судьбе так называемой «мусорной реформы» в Карелии: «Бизнес не справился, ушел. Готова ли власть взять на себя решение проблемы?»
Ограничение торговли алкоголем стало темой вопрос депутат Орлова. Он спросил, как Глава Карелии оценивает уже принятые ограничения, и какова перспектива дальнейших ограничений в этой сфере?
Депутат Усатенко в своем вопрос отметил, что количество домов, признаваемых аварийными, продолжает расти ив Петрозаводске, и в районах республики. Сроки расселения часто сдвигаются. Что будет делаться для ускорения расселения аварийного жилья? Какие средства на это предусмотрены в проекте бюджета?
Депутат Хейфец отметил большую и эффективную работу правительства по приведению дорог Карелии в нормативное состояние, с места сдвинулся и вопрос ремонта и строительства мостов. Но работа продолжается. Какие в ней приоритеты и перспективы? Какие дороги будут ремонтироваться в первую очередь? Есть ли возможность расширить участие республики в федеральных программах в сфере дорожного строительства и дорожного хозяйства? Все эти вопросы волную избирателей.
Артур Парфенчиков поблагодарил депутатов за поднятые важные темы и обстоятельно ответил на все вопросы. С ответами Главы Карелии на вопросы депутатов можно ознакомиться в видео с сессии Законодательного собрания, которое доступно на странице парламента в соцсети.
Фото: ЗС РК.