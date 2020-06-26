26 июня 2020, 08:28
Погода

В выходные в Петрозаводске будет очень свежо

В субботу прогнозируется гроза, а в воскресенье заметное похолодание

В ЕДДС Петрозаводска рассказали о погоде на предстоящие выходные.

Так, по данным прогнозирующих организаций, в субботу, 27 июня, температура воздуха в городе +20...+25 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер, 6-11 м/с. Ожидаются  кратковременный дождь и гроза.

В воскресенье, 28 июня, заметно похолодает. Температура воздуха будет в пределах +10...+15 градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, 6-11 м/с. Осадков в этот день не ожидается.

Обсудить
просмотр
170168
Метки: 
ЕДДС
погода
прогноз
новости петрозаводска
выходные
гроза
Дождь
ветер
осадки