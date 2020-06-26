26 июня 2020, 08:28
В выходные в Петрозаводске будет очень свежо
В субботу прогнозируется гроза, а в воскресенье заметное похолодание
В ЕДДС Петрозаводска рассказали о погоде на предстоящие выходные.
Так, по данным прогнозирующих организаций, в субботу, 27 июня, температура воздуха в городе +20...+25 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер, 6-11 м/с. Ожидаются кратковременный дождь и гроза.
В воскресенье, 28 июня, заметно похолодает. Температура воздуха будет в пределах +10...+15 градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, 6-11 м/с. Осадков в этот день не ожидается.