В выходные в Петрозаводске будет очень свежо

В ЕДДС Петрозаводска рассказали о погоде на предстоящие выходные.

Так, по данным прогнозирующих организаций, в субботу, 27 июня, температура воздуха в городе +20...+25 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер, 6-11 м/с. Ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В воскресенье, 28 июня, заметно похолодает. Температура воздуха будет в пределах +10...+15 градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, 6-11 м/с. Осадков в этот день не ожидается.