21 апреля 2026, 16:12
Общество

В троллейбусах Петрозаводска зазвучат исторические сводки

Пассажирам троллейбусов в столице Карелии расскажут о подвигах Советской армии
С 30 апреля по 16 мая в троллейбусах Петрозаводска в утренние и вечерние часы пик будут звучать исторические сводки, сообщили в городской администрации.

По информации источника, каждые два дня пассажирам будет транслироваться новая запись о том, какие прорывы совершила Советская армия в мае 1945 года на пути к Победе.

Сводки прозвучат голосами лидеров молодёжных организаций города.

Ранее в Прионежском районе поисковики обнаружили останки красноармейца.

