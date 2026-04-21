21 апреля 2026, 16:12
В троллейбусах Петрозаводска зазвучат исторические сводки
Пассажирам троллейбусов в столице Карелии расскажут о подвигах Советской армии
С 30 апреля по 16 мая в троллейбусах Петрозаводска в утренние и вечерние часы пик будут звучать исторические сводки, сообщили в городской администрации.
По информации источника, каждые два дня пассажирам будет транслироваться новая запись о том, какие прорывы совершила Советская армия в мае 1945 года на пути к Победе.
Сводки прозвучат голосами лидеров молодёжных организаций города.
