В ТРК «ЛОТОС PLAZA» в разгаре неделя скидок «Black sale»

Долгожданная распродажа года уже началась – последняя неделя ноября в ТРК «ЛОТОС PLAZA» проходит под лозунгом «Black sale»!

С 23 по 29 ноября во всех магазинах торгово-развлекательного комплекса проходит акция грандиозных скидок и уникальных предложений! Модная одежда, стильные аксессуары для дома, ювелирные изделия, косметика и парфюмерия - это далеко не все, что можно себе позволить по привлекательным ценам.

Самое время побаловать себя и купить подарки близким, тем более что Новый год не за горами!

Неделя скидок «Black sale» - отличный повод не только познакомиться с новыми брендами и услугами, но и сэкономить на покупках. Такое нельзя пропустить!

Полный список магазинов, участвующих в акции опубликован в группе ТРК «ЛОТОС PLAZA» на сайте и в группе в ВК.

На правах рекламы.