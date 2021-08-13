В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 14 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-восточным районам, днем на большей части кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +19, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/FelixMittermeier