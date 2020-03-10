В среду в Карелии прогнозируются мокрый снег и дождь

В среду в Петрозаводске еще сохранится плюсовая температура. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ночью будет дуть юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный ветер. Ночью температура воздуха 0, +2. Днем 11 марта +3, +5.

В Карелии 11 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть юго-западный, южный, днем юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +2, -3. Днем +1, +6.

Теплая погода в Карелии простоит недолго, в конце недели вновь придет похолодание. Подробнее о погоде в республике на ближайшую неделю с 11 по 15 марта - здесь.