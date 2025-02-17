В школах России появятся штатные стоматологи

Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи детям в школах и детских садах. Согласно проекту приказа, медпункты образовательных учреждений будут преобразованы в мини-поликлиники, где детям смогут оказывать экстренную и первичную помощь, лечить зубы, делать прививки и выдавать лекарства.

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, предусматривает, что медпункты должны включать кабинет врача-педиатра и процедурный кабинет.

При наличии технических возможностей могут быть организованы дополнительные кабинеты: для охраны зрения, стоматологии и лечебной физкультуры. Оснащение этих помещений ложится на образовательные организации, которые также должны утвердить штатные должности для медицинских работников.

Особое внимание уделено выдаче лекарств. Медпункты смогут предоставлять медикаменты детям, если они назначены лечащим врачом поликлиники. Это касается в первую очередь детей-инвалидов, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто находится на особом режиме лечения.

Родители должны передавать лекарства в оригинальной упаковке с четко указанным сроком годности. Медработники имеют право отказаться от приема препаратов, если возникнут сомнения в их качестве или соответствии назначению. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября этого года. // фото: freepik.com