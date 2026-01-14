В российском регионе школьница нашла в шоколадке иголку

Девочка купила шоколадный батончик с неприятным «сюрпризом» в магазине в Калуге. Она разломила шоколадку напополам и увидела металлический предмет внутри. О страшной находке в соцсети рассказала мама школьницы. Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

По факту обнаружения иглы в шоколадке проводили проверку. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Были проведены судебные экспертизы, также назначены дополнительные исследования. Причастные к инциденту лица устанавливаются.