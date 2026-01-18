В российских школах введут оценки за поведение

Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе, сообщает «Российская газета».

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся»,

— говорится в документе.

В проекте прописан запрет на мобильные телефоны: «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью».

С 1 сентября 2025 года в семи регионах России проводился эксперимент по выставлению оценок за поведение. Его результаты должны проанализировать эксперты, а нововведение планируется распространить на все школы страны с 1 сентября 2026 года.

Оценки за поведение в Минпросвещения предлагают выставлять ученикам 1–8-х классов в течение всего учебного года. В ведомстве считают, что оценка за поведение должна найти отражение в аттестатах. Выставлять ее должны классные руководители.