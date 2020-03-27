В России умер от коронавируса четвертый человек

В России зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала москвичка, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Женщине было 56 лет. У нее не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. Когда пациентка поступила в больницу, ей поставили диагноз левосторонняя пневмония. Как указали в оперативном штабе, она скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности.

Это четвертая смерть от коронавируса в нашей стране. По состоянию на 27 марта, в России уже более тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня Артур Парфенчиков объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В частности, с 28 марта по 5 апреля в республике будут закрыты почти все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Останавливается работа общественного транспорта. Закрываются детские сады. Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины только с 9 до 11 утра.