Продажу алкоголя могут ограничить в России из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России могут быть введены ограничения на продажу алкоголя. Такое предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направила организация «Трезвая Россия». Слова главы организации Султана Хамзаева приводит RT.

У правительства России, по словам Хамзаева, есть полномочия в области ограничения продажи алкоголя, вплоть до введения сухого закона в стране. Активист ссылается на рекомендации ВОЗ, которые советуют отказаться от вредных привычек во время пандемии.

В связи с этим «Трезвая Россия» предлагает ввезти до 1 мая ограничения на продажу спиртного - продавать не более одного литра напитков крепостью более девяти градусов в одни руки в сутки. Как будет контролироваться данное ограничение, не уточняется.