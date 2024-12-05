В России хотят запретить продавать рыбу с мертвыми червями

Контроль за рыбной продукцией предлагают ужесточить, в том числе из-за паразитов.

Россельхознадзор поддержал позицию минсельхоза о необходимости ужесточения мер по недопущению оборота готовой рыбной продукции с видимыми паразитами, сообщает газета «Известия».

Речь идет о проверке рыбы до и после переработки, а также запрете продавать рыбную продукцию даже с видимыми неживыми паразитами. Поправки готовят в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Представители бизнеса предполагают, что проверка продукции на каждом этапе от моря до прилавка приведет в итоге к росту цены.

Факты выявления возбудителей паразитарных заболеваний рыб наносят на интерактивную карту зон вылова водных биоресурсов.

Напомним, на днях Россельхознадзор рассказал о случаях обнаружения паразитов в выловленной в водоемах Карелии рыбы и наличии мышьяка в рыбе из Белого моря. // фото unsplash.com