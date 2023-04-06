06 апреля 2023, 11:45
Россия

В России 39 человек умерли от ковида за сутки

В Карелии выявлено меньше сотни новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 9371 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 39 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 93 новых инфицированных. В больницы доставлены 9 человек с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 459 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,68 миллиона. // Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
коронавирус
пандемия
статистика
оперативный штаб
болезнь