В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел масштабный сбой

Тысячи пользователей в мире сообщили о перебоях в работе приложения WhatsApp и соцсетей Instagram и Facebook. Согласно данным портала Downdetector, люди в основном не могут войти в мессенджер и на сайты.

Некоторые испытывают проблемы с отправкой сообщений, у кого-то нет соединения с сервером. Первая информация о неполадках появилась в 18:17, а через 40 минут про сбой написали уже больше 20 тысяч человек.

Помимо проблем с отправкой сообщений и входом Facebook и Instagram престали обновлять ленту. Вскоре этими ресурсами не смогли пользоваться уже свыше 100 тысяч человек.

Корпорация Facebook не дала комментариев о причинах неполадок. Про сроки устранения проблем тоже пока неизвестно.

Сложности в основном возникли у пользователей в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Однако на них жалуются и россияне. // Фото: thejournal.ie