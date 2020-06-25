В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 32

Завтра, 26 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +17+19, днем +28+30.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14+19, на востоке местами +10+12, днем +24+29, местами до +32.

В Костомукше до +26, ясно.

В Сегеже до +26, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +29, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.