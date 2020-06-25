25 июня 2020, 07:00
Прогноз погоды на четверг, 25 июня
В республике сохранится жаркая погода, местами с грозами и порывистым ветром
Карельский гидрометцентр не обещает значительных изменений в погоде на четверг, 25 июня.
В столице Карелии по-прежнему будет жарко, с переменной облачностью, без существенных осадков, со слабым ветром переменных направлений. Температура воздуха ночью будет в пределах +14 +16 градусов, днем будет достигать +26.
В целом по Карелии обещают местами грозы и кратковременные дожди. Слабый ветер при грозах будет порывистым. Температура воздуха ночью будет в пределах от +12 до +17 градусов, днем от +21 до +29.
Также, напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обращает внимание на усиленное излучение солнца в ближайшие дни.