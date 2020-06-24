Жара с грозами придут завтра в Карелию

В Карелии продолжает сохраняться жаркая погода, согласно данным карельского гидрометцентра.

Четверг в Петрозаводске пройдет без существенных осадков, со слабым ветром переменных направлений. Температура воздуха ночью будет в пределах +14 +16 градусов, днем будет достигать +26.

В целом по Карелии обещают местами грозы и кратковременные дожди. Слабый ветер при грозах будет порывистым. Температура воздуха ночью будет в пределах от +12 до +17 градусов, днем от +21 до +29.

Также, напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает об усиленном излучении солнца в ближайшие дни.