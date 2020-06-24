24 июня 2020, 17:56
Погода

Жара с грозами придут завтра в Карелию

Прогноз карельского гидрометцентра на четверг, 25 июня

В Карелии продолжает сохраняться жаркая погода, согласно данным карельского гидрометцентра.

Четверг в Петрозаводске пройдет без существенных осадков, со слабым ветром переменных направлений. Температура воздуха ночью будет в пределах  +14 +16 градусов, днем будет достигать +26.

В целом по Карелии обещают местами грозы и кратковременные дожди. Слабый ветер при грозах будет порывистым. Температура воздуха ночью будет в пределах  от +12 до +17 градусов, днем от +21 до +29.

Также, напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает об усиленном излучении солнца в ближайшие дни.

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карельский Гидрометцентр
Карелия
Петрозаводск