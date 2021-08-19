В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 21

Завтра, 20 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/huoadg5888