Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 22

Сегодня, 19 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +19, +21°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/jplenio