В понедельник в Карелии обещают мокрый снег и дождь

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -1, -3. Днем +4, +6.

27 апреля в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -1, -6. Днем +2, +7.

В Калевале ночью -2, днем +4;

В Кондопоге ночью -2, днем +7;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +6;

В Олонце ночью -3, днем +7;

В Пудоже ночью -3, днем +7;

В Сегеже ночью -3, днем +4;

В Сортавале ночью -2, днем +8;

В Суоярви ночью -3, днем +6.