В Петрозаводске выявлены восемь пьяных водителей за выходные

В Госавтоинспекции Петрозаводска подведены итоги работы за минувшие выходные. Информация опубликована пресс-службой ведомства.

Так, в городе в выходные были выявлены восемь пьяных водителей. Также были отстранены от управления пятеро горожан, не имевших водительских прав.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Их автомобили были направлены на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции призвали жителей города участвовать в борьбе с людьми, управляющими транспортом в состоянии опьянения. Сообщать о них можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска