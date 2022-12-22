В Петрозаводске вторые сутки идет розыск несовершеннолетнего

В Петрозаводске вторые сутки разыскивается 14-летний Шамсиев Александр Сарханович. Подросток в среду, 21 декабря, в семь утра ушел в направлении школы, и до сих пор от него нет никаких вестей. Как уточнили в пресс-службе полиции, мальчик неоднократно уходил из дома.

На вид Александру 13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения. Он был одет в синюю куртку, темные брюки и черные кроссовки. У него при себе синий рюкзак.

Правоохранители обратились к горожанам с просьбой – всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по номерам телефонов: 8-95-534-25-72, 8-8142-56-13-70. // Фото: 10.мвд.рф.