20 мая 2021, 17:02
В Петрозаводске состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО
Награды жителям республики вручил министр образования и спорта
В Петрозаводске, в помещении Музея спорта прошла торжественная церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия»
Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия жителям республики вручил министр образования и спорта Роман Голубев.
В 2020 году на знак отличия ВФСК ГТО сдали нормативы более 1600 жителей республики. Есть надежда, что в 2021 году эта цифра станет выше. // Фото: vk.com