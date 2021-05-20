В Петрозаводске состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО

В Петрозаводске, в помещении Музея спорта прошла торжественная церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия жителям республики вручил министр образования и спорта Роман Голубев.

В 2020 году на знак отличия ВФСК ГТО сдали нормативы более 1600 жителей республики. Есть надежда, что в 2021 году эта цифра станет выше. // Фото: vk.com