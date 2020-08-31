В Петрозаводске сносят гаражи на Ленинградской улице

Петрозаводская мэрия просит петрозаводчан освободить незаконно занятые под самовольно построенные гаражи земельные участки, сообщается на сайте городской администрации.

Сделать это необходимо до 14 сентября 2020 г.

В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей информируют о необходимости убрать постройки.

Сносу подлежат пять гаражей возле дома № 18А на Ленинградской улице.