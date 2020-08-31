Названа группа россиян с самым стойким иммунитетом к COVID-19

Самый стойкий иммунитет к коронавирусу в России обнаружен у детей. Это следует из первого исследования уровня популяционного иммунитета к COVID-19, которое проводил Роспотребнадзор в 26 субъектах страны. В июне-августе было обследовано более 71,8 тысячи человек.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах»,

- сообщает федеральная служба.

В социально-профессиональной структуре населения самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования.

С сегодняшнего дня в России стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета. Исследование проведут в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, Хабаровском крае. В дальнейшем исследование проведут и в других субъектах.