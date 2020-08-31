Тысячу петрозаводчан наказали за шум и любовь справлять нужду на улице

Административная комиссия Петрозаводска подвела итоги работы за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-центр мэрии.

За это время рассмотрено 1692 административных дела, что больше, чем в прошлом на 13%. А вот процент привлеченных к ответственности вырос аж на 91%: в этом году нарушителей 1903 человека против 996 в прошлом.

Как рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в отделе обеспечения деятельности административной комиссии мэрии, самое большое число нарушителей проходит по полицейским протоколам. Это нарушители закона о тишине и любители справить нужду улице. По данным на 1 августа, протоколов по данным нарушениям – 1003, из которых примерно две трети – по шумным жильцам, треть – по любителям сходить в кустики.

Остальные нарушения, рассмотренные комиссией, связаны с благоустройством города: граффити, парковки, нестационарные объекты и прочее.

С нарушителей взыскано и зачислено в бюджет Петрозаводска штрафов на сумму более 1 млн 459 тысяч рублей.