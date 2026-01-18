В Петрозаводске прошел второй день фестиваля «На лыжи!»

Сегодня, 18 января, на трассах спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске состоялся второй соревновательный день традиционного регионального фестиваля «На лыжи!» (0+). О том, сколько участников боролись за медали, рассказали в Центре спортивной подготовки.

268 участников вышли на старт в гонках классическим стилем на дистанциях 1, 3 и 5 км.

В центре напомнили, что по итогам двух соревновательных дней будет сформирована делегация Республики Карелия для участия в V Всероссийских Арктических играх, которые пройдут в марте 2026 года в Салехарде.