В Петрозаводске открыли амбулаторное отделение паллиативной помощи

В Карелии расширяются возможности для получения медицинской помощи больным жителям Карелии, заболевания которых не поддаются излечению. Так, в Петрозаводске сегодня окрыли амбулаторное отделение паллиативной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В новое отделение за консультациями к терапевту, неврологу, онкологу, анестезиологу, гериатру, психотерапевту могут обращаться как сами тяжелобольные пациенты, так и их родственники. Как отметил глава ведомства Михаил Охлопков, ежегодно в такой помощи нуждаются около 5 тысяч жителей региона, большинство которых находятся дома, поэтому помощь и поддержка необходима не только им, но и их близким.

Напомним, три года назад в столице Карелии открылся Центр паллиативной медпомощи. Для этих целей было выделено бывшее здание перинатального центра, где провели ремонт, установили новую вентиляционную систему, а также организовали палаты респираторной поддержки. Сейчас там развернуто 49 круглосуточных коек и две койки дневного стационара.

Кроме того, организована работа двух выездных мультидисциплинарных бригад, в том числе для обезболивания тяжелых пациентов на дому. Для этих целей патронажную службу оснастили двумя новыми автомобилями. Фото: gov.karelia.ru.