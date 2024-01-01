В Петрозаводске нашли символ года по Восточному календарю

Новый год наступил! Друзья, с праздником! Пусть наступивший станет лучше предыдущего. А в нашей рубрике, как и всегда мы рассказываем о том, как мы жили ровно двадцать лет назад. И тогда наступивший 2004 год, как следовало из Восточного календаря, проходил под знаком Обезьяны.

Предприниматели основательно подготовились к этому событию уже в декабре, хотя по восточному календарю он наступал лишь в феврале. Во всех магазинах города был огромный выбор плюшевых обезьянок. Но как минимум один живой символ 2004 года встретил праздник у нас в Петрозаводске.

Этот символ звался солидно – Вадимом Николаевичем. Но откликался и на имя Вадик. Он родился в московском зоопарке. За восемь лет с выставкой рептилий он объехал всю Россию. С товарищами по цеху он поддерживал ровные отношения. Сразу вспомнился мультфильм про обезьянку и удава. Ведь на выставке рептилий удав тоже имелся. Он лежал, свернувшись клубком и не откликался, сколько бы его ни звали. Ведь змеи от природы глухи. Чего нельзя было сказать о Вадиме. Другое дело макаки! Все слышат и все понимают.

Вадим Николаевич, как утверждал дрессировщик Шамиль Алиханов, очень любил поесть. Часто и в больших количествах.

«Кроме шоколада он все ест. Не любит бананов. Соленые огурцы больше, чем бананы любит. И картошку вареную».

Видимо, обрусел макака Вадим и очеловечился! Зрители с удовольствием с ним фотографировались. Приятно отставить на память фото с «дальним родственником» - приматом.

Накануне Нового года в Петрозаводске обсуждали проблемы введения альтернативной гражданской службы (АГС). Участники Круглого стола пришли к выводу, что российское общество не понимает пока, зачем такая служба нужна.

В работе круглого стола приняли участие разработчики закона об альтернативной службе, представители министерства труда и социального развития России, а также общественных организаций. Из военных присутствовал только заместитель военкома Карелии.

Довольно странно, если учесть, что Президент страны Владимир Путин возложил исполнение закона об АГС на министерство обороны и министерство труда России. Председательствовал за Круглым столом вице-премьер Карелии Валерий Бойнич:

«Все, что связано собственно с реализацией закона на нашей территории, находится в пределах моей компетенции. Мы к этому относимся с большим вниманием и большим интересом. Для нас важно, каким образом закон начнет работать на территории нашей республики. Какие возможности появляются при этом, какие появляются дополнительные вопросы».

Карелия для проведения Круглого стола по АГС была выбрана неслучайно. Пояснил Владимир Жарков, начальник отдела Минтруда РФ: «Карелия имеет по сравнению с многими другими регионами страны большой положительный опыт работы в области АГС, ну и во-вторых, здесь достаточно хорошо развиты и функционируют общественные, правозащитные организации». Главное, по мнению участников, чтобы общество в России понимало, для чего нужна альтернативная служба. Пока такого понимания нет, считали участники совещания. Точнее – не было взаимопонимания.

«То, как понимается патриотизм военными, с одной стороны, абсолютно верно. Но то, как понимает патриотизм гражданский человек – тоже абсолютно верно. Как везде существует, во всем мире, и как это должно быть – военные защищают гражданских, а не гражданские служат для того, чтобы существовала армия», - сказала Елизавета Жирикова, директор Центра «Сострадание».

По мнению правозащитников, военные зря боялись введения АГС. Обороноспособность страны от этого не пострадает, были уверены специалисты.

«Российские юноши хотят служить в армии. По всем социологическим опросам, более 30% юношей хотят служить в армии. И самое интересное, что у нас около 30% и призывается, и служит. В принципе, некий баланс есть. А те, кто не желает служить по своим убеждениям, это довольно маленький процент», - сообщил Сергей Кривенко, секретарь всероссийской коалиции «За АГС».

Участники Круглого стола выработали ряд рекомендаций по применению норм законодательства об альтернативной гражданской службе.

18 одаренных детей Петрозаводска получили стипендии администрации города на 2004 год. Она назначалась ежегодно в течение многих лет для поддержки молодых дарований. Все стипендиаты также были освобождены от оплаты за обучение.

Юля Калугина, например, каждый день по два часа отрабатывала мастерство игры на кантеле. Оказалось, в этом деле нельзя пропускать ни одного дня. У прототипа инструмента – пятиструнного кантеле Вяйнемейнена – струны были мягкие, а у современного кантеле жесткие. Подушечки пальцев музыканта должны стать твердыми, иначе на концерте можно их порезать о струны. И играть на таком инструменте было непросто.

«Звук у него тонкий, - сказала Юля Калугина. – И здесь еще тяжело, что его звук как бы не тянется. Он очень быстро потухает. Чем отличается от фортепьяно. На фортепьяно можно его дольше подержать. Но он просто красивый – сам звук».

В октябре Юля вместе с концертмейстером Татьяной Косенко заняла третье место на международном конкурсе в Пскове. В числе других 18 отличившихся в 2003 году молодых талантов Юля Калугина получила стипендию от администрации Петрозаводска. Тогда девочка всерьез не задумывалась о карьере музыканта. Но в марте у нее уже были планы поехать на музыкальный конкурс в Москву.

Таким было 1 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.