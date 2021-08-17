17 августа 2021, 18:56
Погода

В Петрозаводске и Карелии тепло, но дождливо

В Гидрометцентре рассказали о погоде в среду, 18 августа

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер  ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +19, +21. Атмосферное давление  будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, по западу местами сильные, днем местами  кратковременные дожди, грозы. Ветер  юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +16, +21, по юго-восточным районам до +23.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +22;

В Олонце ночью +13, днем +22;

В Пудоже ночью +13, днем +23;

В Сегеже ночью +12, днем +21;

В Сортавале ночью +12, днем +20;

В Суоярви ночью +13, днем +20.

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