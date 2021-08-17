Сильный ветер, дожди и грозы надвигаются на Карелию

Региональное МЧС распространило предупреждение о непогоде. Ведомство в своем прогнозе ссылается на карельский ЦГМС. Погода начнет заметно портится уже сегодня, 17 августа.

Ожидается, что с 21-23 часов 17 августа, а также ночью местами по западным, юго-западным районам Карелия, утром и днем 18 августа преимущественно по северным районам пройдут сильные дожди, грозы. При грозах порывы юго-восточного, южного ветра могут достигать 15 м/с.

Непогода затронет все районы республики, а также Петрозаводск и Костомукшу. (фото «Петрозаводск говорит»)