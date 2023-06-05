05 июня 2023, 06:30
В Петрозаводске и Карелии сегодня обещают дожди
Синоптики рассказали о погоде на 5 июня
В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13, +15, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, на юге юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +12, +17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;
В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Кондопоге днем +15;
В Олонце, Сортавале днем +16;
В Суоярви днем +14. // фото «Петрозаводск говорит»