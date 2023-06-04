Рабочая неделя в Карелии начнется с потепления

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +13, +15, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, на юге юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +14;

В Кондопоге ночью +6, днем +15;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже ночью +5, днем +15;

В Олонце, Сортавале ночью +5, днем +16;

В Суоярви ночью +4, днем +14. // фото «Петрозаводск говорит»