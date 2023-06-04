04 июня 2023, 09:00
В воскресенье обещают дождь и прохладу
В Петрозаводске и Карелии сегодня температура может дотянуть до плюс 12 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10, +12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале днем +13;
В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +12. // фото unsplash.com