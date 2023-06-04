В воскресенье обещают дождь и прохладу

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале днем +13;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +12. // фото unsplash.com