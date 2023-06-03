Угроза заморозков сохраняется в Карелии

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, местами заморозки до -2, днем +10, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +4, днем +13;

В Кондопоге ночью +5, днем +13;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +12;

В Олонце, Пудоже ночью +3, днем +13;

В Сегеже ночью +6, днем +12;

В Сортавале ночью +5, днем +13;

В Суоярви ночью +4, днем +12. // фото unsplash.com