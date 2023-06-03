Под Петрозаводском гремит – гроза движется на карельскую столицу

В окрестностях столицы Карелии раздаются раскаты грома. О приближающемся к городу грозовом облаке предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По сообщению пользователей паблика, гром слышно на Ключевой и в районе набережной Варкауса. Ожидается дождь и не он один.

«На улице +8, гремит гром. Облако с грозой идет с озера на город. Местами прольет очень интенсивно. Не исключена ледяная крупа», - сообщается в погодном паблике. // фото freepik.com