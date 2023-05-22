22 мая 2023, 15:11
В парк Радиозавода провели электричество, разрушив лыжню и дорожки
Горожане жалуются на подрядчика, который не привел в надлежащий вид территорию
Расположенный на Древлянке парк Радиозавода сейчас мало напоминает место для прогулок. После электрификации его так и не привели в нормальный вид, пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
- Как здесь можно ходить? Столько лет люди отсыпали лыжню и дорожки, и теперь все разрушено,
- сетует автор фото.
Люди интересуются, должен ли подрядчик благоустроить территорию и вернуть ей вид, который был до проведения освещения.
Напомним, фонари вдоль так называемой тропы здоровья в парке установили еще в декабре прошлого года. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте