В парк Радиозавода провели электричество, разрушив лыжню и дорожки

Расположенный на Древлянке парк Радиозавода сейчас мало напоминает место для прогулок. После электрификации его так и не привели в нормальный вид, пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Как здесь можно ходить? Столько лет люди отсыпали лыжню и дорожки, и теперь все разрушено,

- сетует автор фото.

Люди интересуются, должен ли подрядчик благоустроить территорию и вернуть ей вид, который был до проведения освещения.

Напомним, фонари вдоль так называемой тропы здоровья в парке установили еще в декабре прошлого года. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте