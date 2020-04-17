17 апреля 2020, 16:52
В одном из районов Петрозаводска временно отключат электроэнергию
Работы будут проводиться на следующей неделе
На следующей неделе пройдут работы на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания».
По информации АО «Прионежская сетевая компания», планируется отключение электроэнергии на территории округа:
21.04.2020 с 10:00 до 16:00 – район Соломенное: Ялгубское шоссе (в районе домов с № 13 до № 23), ул. Наволокская, ул. Родниковая;
24.04.2020 с 10:00 до 16:00 часов – район Соломенное: Громовский проезд, ул. Горная (частично), Брекчиевый пер., ул. Ботаническая (от дома № 9 до дома № 33).
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с плановой работой на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания».