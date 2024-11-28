В Надвоицах с пострадавшей семьей подписали договор социального найма

Сегодня жительницу Надвоиц Татьяну Кулакову, семья которой только чудом не погибла во время обрушения потолка, пригласили в местную администрацию и подписали с ней договор социального найма. Это значит, что она, ее муж и два несовершеннолетних сына смогут еще полгода жить в нормальных условиях, а не возвращаться в аварийный дом.

Напомним, трагедия едва не случилась летом этого года. Ночью обвалился потолок кухни в квартире Татьяны Кулаковой. Семье временно дали другое жилье, подлатали кровлю и заставляли снова вернуться в аварийный дом, освободив квартиру маневренного фонда. Татьяна не хотела этого делать, так как опасалась за жизнь и здоровье своих детей. Крыша в доме продолжала протекать и могла снова обрушиться.

«Спасибо вам за такую статью! Сегодня была в администрации, и Анна Михайловна подписала со мной договор социального найма на полгода»,

- сообщила героиня статьи Татьяна Кулакова.

Конечно, полгода - маленький срок, но есть надежда, что за это время заработает новая программа переселения из аварийных домов. В Надвоицком городском поселении начала этой программы, по данным администрации Сегежского округа, с нетерпением ждут 669 человек. // Фото Татьяны Кулаковой