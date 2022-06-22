В начале июня в Карелии подешевели 14 продовольственных товаров

В первой декаде июня специалисты Карелиястата отметили снижение цен по 14 продуктам питания. Это произошло на фоне замедления продовольственной инфляции в России.

«На основании данных Карелиястата еженедельно минэкономразвития проводит мониторинг цен по 37 продовольственным товарам. Цены с 3 по 10 июня снизились в том числе на сахарный песок на 0,8%, на колбасу полукопченую и варено-копченую – на 3,2%, на молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – на 0,8%, крупу гречневую – на 0,9%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%»,

- говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, зафиксировано снижение цены на свежие огурцы (8,6%) и помидоры (7,7%), а также на белокочанную капусту (на 5,7%). Специалисты отметили, что такое снижение вполне обосновано как сезонным характером, так и снижением ажиотажа, например, на сахар и гречу. Фото: gov.karelia.ru.