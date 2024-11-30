В минздраве рассказали о выявленных в Карелии случаях ВИЧ

В Карелии за прошлый год было выявлено 184 случая ВИЧ-инфекции, из них 181 – среди жителей республики. В России в прошлом году сообщалось о 58 740 новых случаях ВИЧ.

В минздраве республики сообщили, что заболеваемость в Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском районах в 2023 году превысила среднероссийское значение.

По данным Роспотребнадзора на конец 2023 года общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ среди россиян, начиная с 1987 года, составило 1 692 795 человек. В России проживало 1 197 410 россиян с ВИЧ, за период наблюдения 495 385 больных скончались.

Граждане могут провериться на ВИЧ в любом государственном медицинском учреждении, в том числе в Центре СПИД на Виданской. Анонимное экспресс-тестирование займет 10 минут. // фото unsplash.com