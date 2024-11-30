Орехи, ягоды и квашеная капуста помогут справиться со стрессом

Йогурт, кефир, квашеная капуста могут снизить уровень стресса, считает врач-терапевт, нутрициолог Наталья Андреева.

В ферментированных продуктах содержатся пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору, помогают организму лучше справляться с напряжением. Врач советует в день употреблять одну порцию йогурта или кефира, а квашеную капусту употреблять как гарнир 3-4 раза в неделю, пишет «Лента».

5-6 раз в неделю необходимо съедать горсть миндаля, грецких орехов, семян тыквы. Орехи и семена богаты магнием, он расслабляет мышцы, улучшает сон, снижает тревожность. Также справиться с последствиями стресса помогают снижают стресс апельсины, бананы, черника.

Не менее двух раз в неделю в рационе должна быть жирная рыба: лосось, скумбрия, сельдь. По словам эксперта, регулярное употребление рыбы снижает риск депрессии и улучшает когнитивные функции.

Снизить уровень гормона стресса кортизола, улучшить настроение может темный шоколад. Для употребления лучше брать шоколад, в котором содержится не менее 70% какао, в день можно съесть несколько кусочков. // фото unsplash.com