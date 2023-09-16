В Минобразования взяли на контроль скандал с избиением ребенка

В министерстве образования и спорта Карелии прокомментировали скандальный инцидент, произошедший в Пудоже, где двое подростков избили девочку на местном стадионе.

В Минобразования заявили, что держат ситуацию на контроле. Чиновники на связи с правоохранительными органами и с администрацией района.

В школах Пудожского района из-за инцидента будут проведены профилактические беседы с обучающимися. Поговорят и с родителями. Министерство подключило к работе и республиканских специалистов и психологов.

«Такие события и агрессивные взаимоотношения среди подростков недопустимы», - отметили в министерстве. // Фото «Петрозаводск говорит»