В мае жители РФ купили автомобилей с пробегом на 487 млрд рублей

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ», в конце весны жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 487,3 млрд рублей – на 85% больше, чем в мае 2022-го (263,9 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом – на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая майские показатели с апрельскими, стоит отметить, что в объемах рынок вырос (+1,3%), а вот его финансовая емкость* снизилась (-0,4%).

В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в мае 2022 года (91,5 млрд рублей). Таким образом, доля более возрастных машин в структуре финансовой емкости в последний месяц весны составила 37,5%, а год назад она была на уровне 34,7%.

Обратная ситуация наблюдается с более «свежими» автомобилями, т.е. в возрасте до 5 лет. Если в мае 2022 года на них было потрачено больше всего денег (100,9 млрд рублей или 38,2%), то в мае 2023 года– меньше всего (150,5 млрд рублей или 30,9%). То есть доля сегменте до 5 лет в общих тратах на авто с пробегом снизилась за год на 7%.

Оставшиеся 154,1 млрд рублей были потрачены на машины возрастной категории «5 – 9 лет». На их долю в мае нынешнего года пришлось 31,6% от всей суммы денег по сравнению с 27,1% год назад.

В мае 2023 года россияне стали обладателями почти 502 тыс. подержанных легковых автомобилей. Помимо того, что это в 1,5 раза больше, чем год назад, достигнутый результат оказывается еще и максимальным за довольно длительное время – 17 месяцев. Более высокий показатель вторичного рынка в последний раз фиксировался в декабре 2021-го – 513 тыс. единиц. А в течение всего 2022 года его ежемесячные объемы не дотягивали даже до 470 тыс. машин,

– отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Несмотря на рекордный объем покупок автомобилей с пробегом за последние почти полтора года, денег на них в мае было потрачено чуть меньше, чем в апреле. И связано это с изменением структуры вторичного рынка, прежде всего, с ростом доли «старых» машин, которые стоят дешевле. Обратная картина наблюдается с «молодыми» автомобилями: стоят они дороже, но выставлять их на продажу стали меньше. Даже на фоне роста цен все это способствует снижению финансовой емкости рынка,

– объясняет руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.